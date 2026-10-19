Halkbank’tan öğrencilere 1.250 TL promosyon: Kimler yararlanabilecek?

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İŞKUR Gençlik Programı kapsamında şartları sağlayan üniversite öğrencilerine Halkbank tarafından 1.250 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacak. Kampanya doğrultusunda Paraf Kart müşterilerine farklı alışveriş ve eğlence indirimleri de sunulacak.

HALKBANK 1.250 TL PROMOSYON KAMPANYASI ŞARTLARI

Edinilen bilgilere göre, öğrencilerin Halkbank hesaplarına 10 bin TL ödeme yatırılmasının ardından Paraf Kart müşterisi olmaları durumunda promosyondan faydalanabilecek.

Kampanya doğrultusunda çevrim içi harcamalarda, dijital platformlarda, sinema ve tiyatro biletlerinde çeşitli indirimler ve ParafPara avantajları da öğrencilere sunulacak.

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İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?

İŞKUR Gençlik Programı, devlet üniversitelerinde örgün eğitim gören öğrencilere iş deneyimi kazandırmayı ve mesleki yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor. Programa başvuracak öğrencilerin aktif öğrenci statüsü, yaş ve sigortalılık gibi koşulları karşılaması gerekiyor.

Başvuru tarihleri üniversitelere göre farklılık gösteriyor. Bu nedenle öğrencilerin kendi üniversitelerinin duyurularını ve İŞKUR’un resmî kanallarını takip etmesi gerekiyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR Gençlik Programı‘nın genel başvuru şartları şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

İŞKUR’a kayıtlı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Program talep tarihinden önceki 1 yıl içinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar üniversitenin veya bağlı kuruluşlarının personeli olmamak. (Stajyer ve çıraklar hariç).

Başvuru tarihinden önceki son 1 aylık sürede 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak.

Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki örgün eğitim programlarında aktif öğrenci statüsünde olmak.

GENÇLİK PROGRAMI’NA BAŞVURAMAYACAK KİŞİLER

Öte yandan, açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri ile kaydını dondurmuş veya pasif durumda olan öğrenciler İŞKUR Gençlik Programı’na başvuramayacak.

AYLIK 19 BİN 250 TL’YE KADAR DESTEK

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında öğrencilere günlük 1.375 TL cep harçlığı verilirken, ayda 14 gün programa katılan öğrenciler 19 bin 250 TL’ye kadar destek alabilecek.

Bu kapsamda, Halkbank hesaplarına 10 bin TL yatırılan öğrenciler, Paraf Kart çıkarmaları hâlinde 1.250 TL’ye kadar promosyon imkânından yararlanabilecek.