2024 Paris Olimpiyatları Türkiye için heyecanlı geçiyor. Arka arkaya gelen madalyaların ardından tüm dünyada konuşulan Türk sporcular, en iyi olimpiyatlardan birisini geçiriyor. Takım yarışmalarında gösterilen başarıların ardından gelen bireysel barışlar, gelecek olimpiyatlarda da Türkiye için beklentilerin artmasını sağladı. Her gün yakından takip edilen yarışlar için günün programı da belli oldu. Milyonlarca kişinin merak ettiği 1 Ağustos olimpiyat programı Türkiye maçları açıklandı. İşte olimpiyatlarda bugün Türk sporcular…

1 Ağustos Olimpiyat Programı Türkiye Maçları

1 Ağustos itibariyle olimpiyat programı Türkiye maçları ve olimpiyatlarda bugün Türk sporcular şöyle;