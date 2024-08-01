2024 Paris Olimpiyatları Türkiye için heyecanlı geçiyor. Arka arkaya gelen madalyaların ardından tüm dünyada konuşulan Türk sporcular, en iyi olimpiyatlardan birisini geçiriyor. Takım yarışmalarında gösterilen başarıların ardından gelen bireysel barışlar, gelecek olimpiyatlarda da Türkiye için beklentilerin artmasını sağladı. Her gün yakından takip edilen yarışlar için günün programı da belli oldu. Milyonlarca kişinin merak ettiği 1 Ağustos olimpiyat programı Türkiye maçları açıklandı. İşte olimpiyatlarda bugün Türk sporcular…
1 Ağustos Olimpiyat Programı Türkiye Maçları
1 Ağustos itibariyle olimpiyat programı Türkiye maçları ve olimpiyatlarda bugün Türk sporcular şöyle;
- Saat 08.30: Atletizm – Salih Korkmaz – Erkekler 20 kilometre yürüyüş
- Saat 10.00: Voleybol – Türkiye – Dominik Cumhuriyeti – C grubu ikinci maçı
- Saat 10.20: Atletizm – Meryem Bekmez – Kadınlar 20 kilometre yürüyüş
- Saat 11.48: Okçuluk – Muhammed Abdullah Yıldırmış – Brady Ellison (ABD)
- Saat 12.47: Yüzme – Berke Saka – Erkekler 200 metre bireysel karışık eleme
- Saat 12.48: Boks – Busenaz Sürmeneli – Aneta Rygieslka (Polonya) – Kadınlar 66 kilo son 16 turu
- Saat 13.05: Yüzme – Ecem Dönmez – Ela Naz Özdemir – Gizem Güvenç – Zehra Duru Bilgin – Kadınlar 4×200 metre serbest takım bayrak yarı finali
- Saat 13.15: Yelken – Yiğit Yalçın Çıtak – Ilca 7 1 ve 2’nci yarış
- Saat 16.03: Yelken – Merve Vatan – Iq foil 12-16’ncı yarışlar
- Saat 16.35: Yelken – Ecem Güzel – Ilca 6 1 ve 2’nci yarış
- Saat 16.43: Okçuluk – Ulaş Berkim Tümer – Carlos Rojas (Meksika) – Erkekler bireysel son 64 turu
- Saat 18.22: Boks – Hatice Akbaş – Enkhjargal Munguntsetseg (Moğolistan) – Kadınlar 64 kilo çeyrek final
- Saat 20.50: Okçuluk – Elif Berra Gökkır – Nurul Azreena Mohamad Fazil (Malezya) – Kadınlar bireysel son 64 turu