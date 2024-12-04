Ziraat Türkiye Kupası’nda 4 tur heyecanı 3 Kasım tarihinde başladı. 3 Kasım tarihi itibariyle oynanan maçların ardından gözler bugünkü maçlara çevrildi. 4 tur maçları bugün oynanacak maçlar ile devam edecek. Peki, Ziraat Türkiye kupası döndürdü tur maçlarında günün maçları neler hangi maç hangi kanalda işte maç takvimi…

Ziraat Türkiye Kupası Maç Takvimi

3 Aralık’ta başlayan 4 tur maçlarında 4 Aralık ve 5 Aralık tarihlerinde oynanacak müsabakalar ile 4 tur sona erecek. 58 takımın mücadele ettiği 4 turda 29 takım tur atlayarak Ziraat Türkiye Kupası’ndaki yoluna devam edecek. 4 Aralık ve 5 Aralık tarihlerinde oynanacak olan maçlar ile birlikte aralarında Trendyol Süper Lig temsilcilerinin de bulunduğu takımlar bir üst tur için mücadele edecek.

İşte 4 Aralık Ziraat Türkiye Kupası Maçları

15.30 Karşıyaka-MKE Ankaragücü (Alsancak Mustafa Denizli)

18.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kepezspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.30 Bursaspor-Artı Değer Vanspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

Maçlar A Spor’da yayınlanacak.