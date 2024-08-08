Türkiye’nin katılım sağladığı 2024 Paris Olimpiyatları’nda şu ana kadar 3 madalya alındı. Dünkü mücadelelerden herhangi bir madalya ve kürsü sonucu çıkmazken bugün 19 sporcu madalya için yarışacak. 8 Ağustos Paris 2024 günün programı açıklandı.

İşte Olimpiyatlarda Bugün Yarışacak Sporcularımız

6 farklı branşta yarışacak 19 sporcunun Paris 2024 programı şöyle;