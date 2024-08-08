Türkiye’nin katılım sağladığı 2024 Paris Olimpiyatları’nda şu ana kadar 3 madalya alındı. Dünkü mücadelelerden herhangi bir madalya ve kürsü sonucu çıkmazken bugün 19 sporcu madalya için yarışacak. 8 Ağustos Paris 2024 günün programı açıklandı.
İşte Olimpiyatlarda Bugün Yarışacak Sporcularımız
6 farklı branşta yarışacak 19 sporcunun Paris 2024 programı şöyle;
- Tekvando – Kadınlar 57 kg, Son 16 Turu – Hatice Kübra İlgün (Türkiye) – Y.J. Kim (Güney Kore) Saat: 10:33
- Atletizm-Kadınlar Gülle Atma, A Grubu – Emel Dereli (Türkiye) – Saat: 11:25
- Modern Pentatlon-Erkekler Pentatlon, Eskrim Sıralama Turu – Buğra Ünal (Türkiye) – Saat: 12:00
- Tekvando – Erkekler 68 kg, Son 16 Turu – Hakan Reçber (Türkiye) – I. Maiga (Burkina Faso) – Saat: 13:13
- Modern Pentatlon – Kadınlar Pentatlon, Eskrim Sıralama Turu – İlke Özyüksel (Türkiye) – Saat: 15:30
- Halter – Erkekler 73 kg – Muhammed Özbek (Türkiye) – Saat: 20:30
- Voleybol – Kadınlar Turnuvası, Yarı Final – Türkiye – İtalya – Saat: 21:00
- Boks – Kadınlar Horoz Sıklet, Final – Hatice Akbaş (Türkiye) – Y. Chang (Çin) – Saat: 23:51