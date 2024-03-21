A Milli Futbol Takımı Macaristan Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında yarın Macaristan ile başkent Budapeşte’de karşılaşacak A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde tamamladı.
Uzun süren bir sakatlık dönemi sonrası Enes Ünal ve Arda Güler, kadroya geri döndü. Enes Ünal, sakatlık sonrası ilk kez milli formayı sırtına geçirirken, Arda Güler ise Real Madrid’deki performansıyla göz doldurduktan sonra tekrar milli takım forması giyecek.
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