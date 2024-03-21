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A Milli Futbol Takımı Macaristan Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Yarın Macaristan ile başkent Budapeşte'de karşılaşacak A Milli Takım hazırlıklarını başarıyla tamamladı.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında yarın Macaristan ile başkent Budapeşte’de karşılaşacak A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde tamamladı.

Uzun süren bir sakatlık dönemi sonrası Enes Ünal ve Arda Güler, kadroya geri döndü. Enes Ünal, sakatlık sonrası ilk kez milli formayı sırtına geçirirken, Arda Güler ise Real Madrid’deki performansıyla göz doldurduktan sonra tekrar milli takım forması giyecek.

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Yarın Macaristan ile başkent Budapeşte'de karşılaşacak A Milli Takım hazırlıklarını başarıyla tamamladı.

 

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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A Milli Futbol Takımı

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