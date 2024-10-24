Real Madrid’de istediği kadar süre alamayan ve bu nedenle mutsuz olduğu öne sürülen Arda Güler için devreye Manchester City girebilir. İngiliz basınında yer alna yeni haberlerde, kadrosunu güçlendirmek isteyen yönetimin genç yıldızlar arasında Arda Güler’i gündemine aldığı ve bu konuda teklifte bulunacağı belirtildi. İspanya’dan İngiltere’ye geçişe Arda Güler’in de sıcak bakacağı belirtilen habere göre transferin önündeki tek sorun yüksek bonservis bedeli.

Arda Güler Real Madrid’de Forma Şansı Bulamıyor

Yeni dönemin yıldız isimlerinden birisi olarak gösterilen ve forma giydiğinde iyi bir performans sergilemesine rağmen çok az süre alan Arda Güler, düzenli olarak forma giyeceği bir takıma transfer olmak istiyor. Manchester City ise genç yıldız ile uzun süreli bir planlama düşünüyor ve bu bakımdan daha fazla forma şansını tanımak istiyor.

Arda Güler De Bruyne’nin Alternatifi Olacak

Daha 19 yaşında olan ve gelecek vaat eden Arda Güler için Manchester City’nin planı ise De Bruyne’nin alternatifini bulmak. Gelecek sezon takımdan ayrılması beklenen De Bruyne’nin yerini Arda Güler ile doldurmak isteyen Manchester City’nin uygun bir bonservis bedelinde anlaşılması halinde transferi bitirmesi planlanıyor.