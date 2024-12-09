Şampiyonlar Ligi’nde lig maçlarının yavaş savaş sonuna yaklaşılırken maçlar çok daha kritik hale geldi. Lige istediği gibi başlangıç yapamayan ve beklentilerin altında kalan Real Madrid, zorlu Atalanta deplasmanına konuk olacak.

Geçtiğimiz hafta Girona ile oynanan mücadelede eksiklikler nedeniyle zorlanan Real Madrid, maçı 2. yarı çözerek 3 puan almayı başarmıştı Zorlu Atalanta deplasmanı öncesinde moral depolayan takımda sakatlıkların oluşu teknik direktör Carlo Ancelotti’nin elini zorlaştırıyor. Bu nedenle Atalanta karşısında da Arda Güler’in forma şansı bulması bekleniyor.

Atalanta Real Madrid Maçı Ne Zaman Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Atalanta Real Madrid karşılaşması 10 Aralık Salı günü saat 23.00 itibarıyla başlayacak. TRT 1 ve TRT Spor’dan şifresiz bir şekilde yayınlanmayacak olan maç için futbolseverlerin TRT dijital platformu Tabii kullanması gerekecek. Ücretli spor paketine sahip kişilerini izleyebileceği maç günün en çok dikkat çeken eşleşmelerinden birisi olacak.