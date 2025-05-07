Barcelona, Lamine Yamal ile 2030’a Kadar Yeni Sözleşmeye Hazırlanıyor

Barcelona altyapısından yetişerek kısa sürede A takıma yükselen Lamine Yamal için dikkat çekici bir sözleşme gelişmesi gündeme geldi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre genç futbolcu 18 yaşına adım attığı gün itibarıyla 2030 yılına kadar geçerli olacak yeni bir kontrata imza atacak.

La Liga’da bu sezon şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından biri olan Barcelona, kadrosunu korumak adına önemli adımlar atmayı sürdürüyor. Ronald Araujo, Gavi, Pedri, Pau Cubarsi ve Inigo Martinez gibi isimlerle sözleşme yenileyen kulüp, şimdi gözünü Lamine Yamal’a çevirmiş durumda.

Genç oyuncu, Temmuz ayında 18 yaşına girecek. Barcelona, yasal sınırlamalar nedeniyle şu ana kadar sadece 3 yıllık bir profesyonel sözleşme imzalayabildiği Yamal için daha uzun vadeli bir anlaşma yapmaya hazırlanıyor. FIFA kuralları gereği 18 yaş altı oyuncularla en fazla 3 yıl süreli sözleşme yapılabiliyor.

2022 yılında ilk profesyonel sözleşmesini imzalayan Yamal’ın mevcut kontratında, belirlenen şartlara göre üç yıl daha uzatma maddesi bulunuyor. Ancak Barcelona, bu sürecin ardından yeni bir resmi anlaşma yapmak için doğrudan harekete geçti.

İspanyol gazetesi Sport’un haberine göre genç oyuncunun yeni sözleşmesi 2030 yılına kadar geçerli olacak. Sözleşmenin mali detayları ve serbest kalma maddesi hakkında henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Barcelona’nın, kulübün geleceğinde önemli rol oynaması beklenen Lamine Yamal için bu adımı atması, kulüp politikası doğrultusunda genç yeteneklere verdiği önemin bir parçası olarak değerlendiriliyor.