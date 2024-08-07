Türkiye’nin başarılı milli boksörleri arasında yer alan Buse Naz Çakıroğlu, 2024 Paris Olimpiyatları’nda yer alıyor. Türkiye’nin altın madalya beklediği sporculardan birisi olan Naz Çakıroğlu’nun yarı final engelini de aşmasıyla birlikte final karşılaşması için geri sayım başladı. Kadınlar 50 kilo kategorisinde yarışan Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman? Buse Naz Çakıroğlu maçı saat kaçta? İşte merak edilenler..

Buse Naz Çakıroğlu Final Maçı Ne Zaman?

Buse Naz Çakıroğlu final maçı 9 Ağustos 2024 Cuma günü saat 22.47’de ekranlara gelecek. Milli boksörün finaldeki rakibi Çinli Yu Wu. Roland-Garros’ta yapılacak karşılaşma 29 yaşındaki boksöre karşı Buse Naz Çakıroğlu’nun nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.

Final Maçın Hangi Stadyumda Oynanacak?

Buse Naz Çakıroğlu’nun final maçı, Paris’teki Roland-Garros stadyumunda oynanacak.

Buse Naz Çakıroğlu Final Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Buse Naz Çakıroğlu’nun final maçı, 9 Ağustos 2024 tarihinde TRT Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.

Buse Naz Çakıroğlu Yarı Final Maçı İzle

Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo yarı final maçında Filipinler’den Aira Villagas’ı mağlup ettiği o anları videoda izleyebilirsiniz.

Buse Naz Çakıroğlu Instagram hesabını https://www.instagram.com/busenazcakirogluu/ adresinden takip edebilirsiniz.