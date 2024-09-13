Trendyol Süper Lig’de transfer dönemi bu akşam 23.59 itibariyle sona erecek. Sıcak ve hareketli saatlerin yaşandığı transfer döneminde bir gelişme de Fenerbahçe’den geldi. Taraftarın transfer edildiği günden beri büyük beklenti içerisinde olduğu ancak şans bulamayan ve takımda düşünülmeyen Emre Mor, başka bir Süper Lig ekibiyle anlaşma sağladı.

Emre Mor’un Yeni Takımı Belli Oldu

Daha önce Hatayspor ve Sİvasspor’dan teklif alan 27 yaşındaki futbolcu, iki kulüple de anlaşma sağlayamamıştı. Bu takımların ardından Eyüpspor’un teklifte bulunduğu Emre Mor için kiralama formülü üzerinde uzlaşı sağlandı. 1 yıl boyunca Eyüpspor’da kiralık olarak forma giyecek olan Emre Mor, bu şartları kabul etti. Takımların anlaşması sonrasında oyuncu ile son kez görüşme sağlayan Eyüpspor’un transferi 23.59 öncesinde açıklayacağı öğrenildi.

Yağız Sabuncuoğlu’nun da aktardığı bu bilgiler doğrultusunda yeni sezonda kiralık olarak forma giyecek oyuncu, gelecek sezon Fenerbahçe’ye geri dönecek. Fenerbahçe’de 49 maçta forma giyen Emre Mor, 6 gol atarken 5 asistlik performans göstermişti.