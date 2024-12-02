Türkiye Süper Lig’in 14. hafta maçında Fenerbahçe kendi sahasında Gaziantep ile karşı karşıya gelecek. Dün akşam oynanan mücadelede Galatasaray’ın puan kaybetmesi ile Fenerbahçe’nin alacağı 3 puan çok daha kritik hale geldi. Şampiyonluk yolunda aradaki puan farkını indirmek için büyük bir avantaj yakalayan Fenerbahçe’nin maça çıkacağı ilk 11 de netlik kazandı.

Fenerbahçe Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Yayınlanacak ?

Fenerbahçe maçı bugün saat 20.00 itibarıyla başlayacak. Fenerbahçe’nin kendi sahasında oynayacağı maç BEIN Sports’ta canlı olarak yayınlanacak.

İşte Maç Öncesi İki Takımın İlk 11’i

Fenerbahçe: Livakovic | Osayi, Samet, Djiku, Kostic | Fred, Amrabat | Tadic, Szymanski, Oğuz Aydın | En-Neysri.

Gaziantep FK: Dioudis | Mbakata, Arda, Ertuğrul, Mustafa | Ogün, N’Diaye, Maxim | Sorescu, Lungoyi, Halil.