UEFA Avrupa Ligi’nde 3. hafta maçına çıkacak Fenerbahçe, kendi sahasında Manchester United ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta galip gelen ve ikinci hafta maçında beraberlik ile sahadan ayrılan Fenerbahçe, ligde 4 puan toplamayı başardı. Daha önce galip geldiği Manchester United karşısında 3 puan arayan Fenerbahçe hem kötü gidişata son vermek hem de ligde iddialı konuma gelmek istiyor. Tepkilerin odağında olan teknik direktör Jose Mourinho’nun ise sahaya hangi 11 ile çıkacağı merak ediliyor.

İşte Fenerbahçe – Manchester United İlk 11’ler

TRT 1’den canlı olarak ekranlara gelecek Fenerbahçe – Manchester United maçında muhtemel ilk 11’ler belli oldu.

Fenerbahçe: Livakoviç; Osayi, Çağlar, Djiku, Mert; Fred, Amrabat; Tadic, Szymanski, Maximin; En Nesyri

Manchester United: Onana; Mazraoui, De Ligt, Martinez, Dalot; Casemiro, Ugarte; Garnacho, Eriksen, Rashford; Höjlund