Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde kritik maça bu akşam çıkıyor. 18.30’da başlayacak ve İstanbul’da oynanacak maçta Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho’nun 11’i merak ediliyordu. Maça az bir süre kala Fenerbahçe resmi hesaplarından ilk 11 duyuruldu.

İşte Fenerbahçe’nin Athletic Bilbao İlk 11’i

4’lü bir savunma hattıyla maça çıkacak Fenerbahçe’de ileri hücumda Tadic, Maximin ve Nesyri gol arayacak. İşte Fenerbahçe’nin 11’i;