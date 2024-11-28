UEFA Avrupa Ligi’ne iddialı bir giriş yapan Galatasaray, bu akşam deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Deplasmanda zorlu bir müsabakaya çıkacak olan Galatasaray’da tek hedef 3 puanı alarak ligin üst sıralarına tırmanmak.

AZ Alkmaar Karşısında Galatasaray Favori

İlk 4 maçta topladığı 10 puan ile ligin iddialı takımlarından birisi olduğunu gösteren Galatasaray, 5. maçından da galip gelerek üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ise 4 maçta 6 puan aldı ve aldığı 6 puan ile ligin 17. sırasında kendine yer buldu. UEFA Avrupa Ligi’nde daha önce Fenerbahçe ile karşılaşan AZ Alkmaar maçtan 3-1 galip gelmişti.

AZ Alkmaar Galatasaray Maçı Hangi Kanalda?

AZ Alkmaar Galatasaray maçı TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak. 20 45’te başlayacak ve Beşiktaş’ın maçı ile eş zamanlı olarak oynanacak olan Galatasaray maçını TRT 1 üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Maç aynı zamanda internet üzerinden de yayınlanacak ve TRT’nin tabii platformu üzerinden de spor paketine gerek kalmadan canlı bir şekilde izlenebilecek.

AZ Alkmaar Galatasaray maç izleme linki

AZ Alkmaar Galatasaray Maç 11’leri

AZ ALKMAAR: Zoet, Maikuma, Penetra, Koopmeiners, Wolfe, Clasie, Mijnans, Buurmesster, Lahda, Parrott, van Bommel

GALATASARAY: Muslera, Davinson Sanchez, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Batshuayi, Osimhen.