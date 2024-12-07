Şampiyonlar Ligi’ndeki beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle eleştirilen Real Madrid için ligde de işler yolunda gitmiyor. Son hafta deplasmanda puan kaybeden Real Madrid, La Liga’nın mutlak favorisi olmasına rağmen beklentileri karşılayamıyor.

Son haftalarda yaşanan puan kaybı sonrası eleştirilen isimlerden biri olan teknik direktör Carlo Ancelotti’nin, bugün oynanacak lig maçında yeni isimlere şans vermesi bekleniyor. Bu nedenle de gözler takımın genç yıldızı ve umut vadeden ismi olarak görülen Arda Güler’e çevrilmiş durumda. Peki, Girona deplasmanında Arda Güler ilk 11’de oynayacak mı?

Girona Real Madrid Maçında Arda İlk 11’de mi?

İspanya basınında yer alan son gelişmelere göre Girona deplasmanında Arda Güler ilk 11’de yer alacak. Takım kurgusunda yeni bir değişiklik yapmak isteyen Carlo Ancelotti, genç yıldıza bir kez daha şans vermek istiyor. Özellikle bu maçta iyi bir performans sergilemesi halinde Arda Güler’in daha fazla forma şansı bulmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Girona – Real Madrid Maçı Saat Kaçta Ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Arda Güler’in transfer olması sonrası Real Madrid’in oynadığı lig maçları Türkiye’den de yakından takip ediliyor. Girona – Real Madrid maçı bugün saat 23.00’da başlayacak ve maç, yayıncı kuruluş olan S Sport üzerinden naklen yayınlanacak.