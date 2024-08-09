Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye altın madalya fırsatını milli boksör Hatice Akbaş ile yakaladı. 54 kg finalde Yuan Chang ile karşı karşıya gelen Hatice Akbaş’ın maçı dün akşam oynandı. Başarılı performanslara rağmen madalya sayısı az olan Türkiye, Hatice Akbaş ile altın madalyayı istiyordu. Peki Hatice Akbaş’ın final maçı ne oldu? Hatice Akbaş yendi mi yenildi mi?

Hatice Akbaş’ın Final Maçı Ne Oldu?

Hatice Akbaş’ın final maçı 5-0 Yuan Chang galibiyeti ile sonuçlandı. Rakibine karşı puan alamayan Hatice Akbaş, altın madalya fırsatını kaçırarak gümüş madalya aldı. Roland-Garros oynanan karşılaşmada Akbaş, ilk raundu 4-1, ikinci raundu 5-0, üçüncü raundu da 5-0 kaybetti. Toplamda 5-0’lık skorla yenilen Hatice Akbaş, gümüş madalya alarak Türkiye’ye madalya kazandırdı.

Hatice Akbaş’ın Final Maçı İzle