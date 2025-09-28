İspanyol Basını Arda Güler’i Manşetlere Taşıdı: “Hem Parladı Hem Krize Yol Açtı”

Real Madrid’in La Liga’da Atletico Madrid’e karşı aldığı ağır mağlubiyetin ardından gündem genç yıldız Arda Güler oldu. Madrid derbisinde sahada gösterdiği performansla hem övgü topladı hem de tartışmalara neden oldu.

Metropolitano Stadı’nda oynanan mücadelede Real Madrid, 2-1 öne geçtiği karşılaşmayı 5-2 kaybetti. Maçta 1 gol atan, 1 asist yapan ve bir penaltıya sebebiyet veren Arda Güler, farklı yönleriyle dikkat çekti. 59. dakikada sarı kart nedeniyle kenara alınan milli oyuncu, İspanyol basınının değerlendirmelerinde geniş yer buldu.

İspanyol Gazetelerinden Arda Güler Yorumu

Marca : Arda Güler’in maçtaki performansını “anlık parlamalar” olarak tanımlayan gazete, genel olarak sahadaki görüntüsünü “tam bir hayal kırıklığı” olarak nitelendirdi.

Mundo Deportivo : Genç futbolcunun gol ve asist katkısına dikkat çekerek özellikle Mbappe ile kurduğu bağlantının önemine vurgu yaptı. Ancak Marsilya maçında olduğu gibi kritik hatalarının devam ettiğini belirtti.

Sport : Jude Bellingham’ın yeniden ilk 11’e dönmesiyle Güler’in kanatta görev yaptığını hatırlattı. Yine de genç yeteneğin bu bölgede bile skor katkısı sağlayarak farkını ortaya koyduğunu yazdı.

El País: Real Madrid orta sahasının Atletico karşısında yetersiz kaldığını aktarırken, ilk yarıda takımın oyununu ayakta tutan tek ismin Arda Güler olduğuna işaret etti. Mbappe’nin golündeki asist ve ceza sahası dışından attığı gol öne çıkan detaylar arasında yer aldı.

Atletico Madrid karşısında alınan farklı yenilgi sonrası Real Madrid büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, Arda Güler hem olumlu katkıları hem de yaptığı kritik hatalarla maçın en çok konuşulan ismi oldu.