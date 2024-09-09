Tüm dünyanın takip ettiği Paris Olimpiyat Oyunları paralimpik oyunlarla sona erdi. Düzenlenen tören büyük ilgi görürken 11,4 milyar dolarlık bir marka değerine de ulaşıldığı belirtildi. Resmi açıklama sonrasında Paris Olimpiyatları’nın marka değeri ile yılların efsane ligi Premier Ligi dahi geride bırakmış olduğu ortaya çıktı. Bu durum, Paris Olimpiyatları’nı dünyanın en değerli ikinci spor organizasyonu olmasını sağladı.

İşte Dünyanın En Değerli Ligleri

Premier Lig’i koltuğundan eden Paris Olimpiyatları, listede Amerikan Futbolu Ligi (NFL) ardında yer alıyor. 24 milyar dolar marka değerine sahip olan NFL, dünyanın en değerli spor ligi konumunda bulunuyor. Yıllardan beri bu alanda zirvede yer almayı başaran NFL, Paris Olimpiyatları’nın değerinin tam iki katına sahip durumda.

Kovid-19 salgını nedeniyle kısıtlı bir şekilde gerçekleştirilen 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları geniş katılıma rağmen sadece 8,3 milyar dolarlık bir marka değeri yakalamıştı. Paris Olimpiyatları bu açıdan en değerli organizasyon olarak da dikkat çekti. Premier Lig ise 9,9 milyar dolarlık bir değere sahip. NBA ise 8,9 milyar dolar seviyelerinde.

Sponsorlar, yayıncı gelirleri, bilet satışlarında yakalanan rekor seviyeler Paris Olimpiyatları’nın marka değerinin yükselmesini sağlamış durumda.