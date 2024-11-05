UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta bu akşam oynanacak maçlar ile aralanacak. Bu haftanın en dikkat çeken eşleşmelerinden birisi de Real Madrid – Milan oldu. Arda Güler’in transfer olması sonrasında Türkiye’den daha ç.çok takip edilmeye başlanan Real Madrid, bu akşam Milan’ı kendi sahasında ağırlayacak. Maçla ilgili pek çok soru da bugün gündeme geldi. Arda Güler’in ilk 11’de olup olmayacağı ve Real Madrid – Milan maçı şifresiz yayınının olup olmadığı gündemde.

Real Madrid – Milan Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Real Madrid – Milan maçı TRT tarafından TRT Tabi platformundan yayınlanacak. Real Madrid – Milan şifresiz ekranlara gelmeyecek. Bu nedenle TRT Tabii ücretli spor paketine sahip olan kişiler Real Madrid – Milan maçını canlı izleyebilecek.

Real Madrid – Milan Maçı İki Takım İçin Kritik!

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde bu yıl iyi bir başlangıç yapamadı. 3 maçta 6 puan toplayan ve ligin 12. sırasında yer alan Real Madrid, bu nedenle kendi sahasında 3 puan almak için savaşacak. Milan’ın durumu ise çok daha kötü. 3 maçta 3 puan toplayan Milan, ligin 25. Sırasında. Eleme potasında yer alan Milan da kötü gidişata son vermek için sahada yer alacak ve 3 puan aralayacak. Bu nedenle Real Madrid – Milan maçı iki takım için de kritik bir öneme sahip.

Real Madrid – Milan Maçında Arda Güler Oynayacak mı?

Maç için en çok merak edilen ise Arda Güler’in ilk 11’de oynayıp oynamayacağı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bugüne kadar istediği kadar forma şansı bulamayan Arda Güler’in bugün ilk 11’de olması beklenmiyor. Barcelona karşısında 4-0’lık mağlubiyet sonrasında revizyon beklense de İspanya basınında yer alan haberlerde aynı kadronun sahada olacağı belirtildi. Arda Güler’in yedeklerde olması bekleniyor. Muhtemel 11’ler ise şöyle;