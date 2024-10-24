Avrupa’nın en prestijli spor turnuvası Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta maçları sona erdi. Bu yıl ilk defa lig formatında oynanan maçlarda bol gol atılması, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. 3. hafta maçlarında en dikkat çeken takımlar Real Madrid ve Barcelona oldu. 2-0 geriye düştüğü maçta 5-2 galip gelmeyi başaran Real Madrid, Bayern Münih karşısında 4 gollü galibiyet alan Barcelona performanslarıyla dikkat çekti.

İşte Şampiyonlar Ligi 3. Hafta Maç Sonuçları

Atalanta (İtalya)-Celtic (İskoçya): 0-0

Brest (Fransa)-Bayer Leverkusen (Almanya): 1-1

Manchester City (İngiltere)-Sparta Prag (Çekya): 5-0

Leipzig (Almanya)-Liverpool (İngiltere): 0-1

Barcelona (İspanya)-Bayern Münih (Almanya): 4-1

Atletico Madrid (İspanya)-Lille (Fransa): 1-3

Benfica (Portekiz)-Feyenoord (Hollanda): 1-3

Salzburg (Avusturya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2

Young Boys (İsviçre)-Inter (İtalya): 0-1

Milan (İtalya)-Club Brugge (Belçika): 3-1

Monaco (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan): 5-1

Paris Saint-Germain (Fransa)-PSV (Hollanda): 1-1

Juventus (İtalya)-Stuttgart (Almanya): 0-1

Arsenal (İngiltere)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-0

Aston Villa (İngiltere)-Bologna (İtalya): 2-0

Girona (İspanya)-Slovan Bratislava (Slovakya): 2-0

Sturm Graz (Avusturya)-Sporting (Portekiz): 0-2

Real Madrid (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya): 5-2

Şampiyonlar Ligi Puan Durumu Netleşti

hafta maçları sonrasında Şampiyonlar Ligi puan durumu da netlik kazandı.