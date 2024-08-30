Fiorentina’da forma giren Faslı ön libero Sofyan Amrabat için Fenerbahçe mutlu sona ulaştı. Uzun zamandan beri oyuncunun transferi için bonservis bedelinde anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe, oyuncu ile anlaşması sayesinde elini güçlendirdi. İtalyan kulübünün 15 milyon Euro seviyesinde bir bedel istemesi nedeniyle zorlanan Fenerbahçe, 1 yıllığı kiralık olmak üzere zorunlu satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kadrosuna kattı.

Fenerbahçe’nin 6 Numarası Sofyan Amrabat

Fenerbahçe’nin yeni 6 numarası olacak Sofyan Amrabat’ın bugün İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Sezon öncesi antrenmanlarını takımıyla yapan ve hazır bir oyuncu olarak Fenerbahçe’ye gelecek Sofyan Amrabat ile orta saha sorunun çözülmesi planlanıyor.

Sofyan Amrabat’ın maliyeti bir sezonluğuna 2 milyon Euro bedelle kiralama ve 15 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu şeklinde oldu. 28 yaşındaki futbolcu ile Fenerbahçe 1+3 yıllık sözleşme imzalayacak.