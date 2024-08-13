Trendyol Süper Lig, ilk hafta maçlarıyla resmen başladı. İlk hafta takımlar beklentilerin altında kalan bir performans sergilerken pek çok takımın transfer programının devam ettiği ve bazı bölgelerde ciddi eksiklikler olduğu görüldü. Transferdeki bu tablo sonrasında ise akılara Süper Lig’de transfer dönemi ne zaman bitiyor sorusu geldi. Peki, transferde son tarih ne? İşte detaylar..

Süper Lig’de Transfer Dönemi Ne Zaman Bitiyor?

Süper Lig’de transfer dönemi 13 Eylül 2024 tarihi itibariyle sona erecek. Bu tarihe kadar transfer yaparak oyuncuyu tescil ettirebilecek takımlar, daha sonrasında ara transfer dönemine kadar takıma yeni bir oyuncu eklemeyecek. 24 Haziran 2024’te başlayan transfer dönemi bu kapsamda 13 Eylül 2024 itibariyle bitmiş olacak.

Sözleşmesi Elinde Olan Oyuncular Radarda!

Transfer döneminin son ayında sözleşmesi elinde olan oyuncular gündemde. İşte dikkat çeken o isimler;

Sözleşmesi Elinde Olan En Değerli Futbolcular