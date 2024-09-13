Transfer döneminin kapanmasına saatler kala Yusuf Yazıcı hareketliliği yaşanıyor. Oyuncu daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılırken dün geceden itibaren Trabzonspor’un devreye girdiği öne sürüldü. Peki Yusuf Yazıcı’nın tercihi hangisi olacak?

Yusuf Yazıcı Hangi Takıma Transfer Olacak?

Transfer sürecinin kapanmasına saatler kala Yusuf Yazıcı ile Trabzonspor arasında görüşme gerçekleşti. Şu ana kadar hiçbir takım ile şartlarda anlaşamayan Yusuf Yazıcı, Şenol Güneş ile yeni bir döneme giren Trabzonspor’dan gelen teklifi kabul edeceği konuşuluyor. Türkiye’ye dönüş yapmak isteyen oyuncu, eski takımıyla yeni bir sayfa açmak istiyor. Bu gece saat 23.59’a kadar Süper Lig’de transfer yapmak mümkün olduğu için Trabzonspor yönetimi süreci hızlandırarak transferi bitirmek istiyor.

Bonservisi Elinde

Lille’de forma giyen oyuncunun sözleşmesi sona erdi. Lille ile henüz sözleşme yenilemeyen oyuncu transfer dönemi boyunca gelen teklifleri değerlendirdi. Ancak şartlarda anlaşma sağlanamaması nedeniyle transfer gerçekleşmedi. Yusuf Yazıcı için Şenol Güneş’in de devreye girdiği konuşuluyor.