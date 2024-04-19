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Ziraat Türkiye Kupası’nda Yarı Final İkinci Maçlarının Programı Belli Oldu

Ziraat Kupası yarı final ikinci karşılaşmaları; Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı 7 Mayıs'ta VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor karşılaşması 8 Mayıs'ta yapılacak.

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Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının programı belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre finalistlerin belli olacağı maçların programı şöyle:

7 Mayıs Salı

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Ziraat Kupası yarı final ikinci karşılaşmaları; Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı 7 Mayıs'ta VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor karşılaşması 8 Mayıs'ta yapılacak.

20.30 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Tüpraş)

8 Mayıs Çarşamba

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Ziraat Türkiye Kupası

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