Ziraat Türkiye Kupası’nda Yarı Final İkinci Maçlarının Programı Belli Oldu

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının programı belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre finalistlerin belli olacağı maçların programı şöyle:
7 Mayıs Salı
20.30 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Tüpraş)
8 Mayıs Çarşamba
20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)
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