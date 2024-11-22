LG Türkiye, kapsamında LG XBOOM taşınabilir hoparlörler için yeni kampanya başlattı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında LG XBOOM serisinin modelleri XG2, XG8 ve XL9, özel avantajlarla satışa sunuldu.

İşte LG XBOOM Kampanya Detayları

Kampanya kapsamında genç müzikseverler ve kendini genç hisseden her yaştan müzik tutkunları, LG XBOOM hoparlörlerin ses kalitesine, dayanıklılığına ve tasarımına özel fırsatlarla sahip olma imkanı yakalayacak.

LG XBOOM ve Sefo işbirliğiyle özgün müzik deneyimlerini destekleyerek gençlerin yaşam tarzına hitap eden kampanya kapsamında seçili ürünlerde yüzde 30’a varan indirim LG Türkiye internet sitesinde kullanıcıları bekliyor olacak. İndireme giren seçili ürünlerin listesine ve indirimli ürün fiyatlarına “LG XBOOM x SEFO” kampanyası için oluşturulan LG Türkiye web sitesinde yer alan kampanya sayfasından ulaşılabilecek.