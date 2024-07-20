Parolapara, ön ödemeli dijital kartı Parola Sanal Card’ı tanıttı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Parolapara, Parola Sanal Card ile kullanıcılarının internet üzerinden hızlı, kolay ve güvenli alışveriş yapabilmesine olanak sağlıyor.

Parolapara müşterileri, online alışverişlerini güvenle tamamlamak için Parola Sanal Card’ı saniyeler içinde oluşturabiliyor. Aynı zamanda bir ön ödemeli kart olan Parola Sanal Card kullanıcıları, yalnızca yükledikleri bakiye kadar harcama yapabiliyor ve borçlanmıyor. Şirket, müşterilerinin dijital dünyadaki varlıklarını korurken, finansal hayatlarını yönetmelerine de olanak sağlıyor.

Ödemesiz Dijital Kartlara Ulaşmak Mümkün

Parolapara’nın müşterilerine sunduğu ön ödemeli sanal kartı Parola Sanal Card sayesinde kullanıcılar, dijital kartlarına herhangi bir ödeme yapmadan ulaşabiliyor. Ayrıca Parola Sanal Card kullanıcıları, kart aidatı da ödemiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Parolapara Ürün ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ünal Uyar, Parola Sanal Card ürününün, değişen kullanıcı alışkanlıklarına uyumlu bir hizmet sağladığını belirtti.

Uyar, “Online alışveriş harcamalarının giderek artığı günümüzde Parolaparalılar, dijital dünyadaki güvenliklerini Parola Sanal Card ile sağlayabiliyor.” ifadelerini kullandı.

Kullanıcıların Parola Sanal Card’a banka hesapları üzerinden saniyeler içinde para yükleyebildiğini aktaran Uyar, “Kullanıcılar, kartlarını kaydederek, tüm fatura ve telekomünikasyon ödemeleri için Parola Sanal Card’larına otomatik ödeme talimatı verebiliyor. Troy Go ile güvenli ödeme yapabilme imkanı sunduğumuz kullanıcılarımız, web sitemizden, mobil uygulamamızdan veya mail order ile işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabiliyor. Öte yandan, anında indirim ve nakit iade avantajlarımız sayesinde de harcadıkça kazanıyor, kazandıkça harcıyorlar.” açıklamasında bulundu.