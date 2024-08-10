Türkiye’de çeşitli sebeplerle kapatılan Wattpadd, Instagram’a Roblox da eklenmişti. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de gündem olan bu gelişmeler sonrasında gözler diğer platform ve oyunlara çevrilmişti. Yıllardan beri Türkiye’de çeşitli olumsuz haberler ile gündemde yer alan PUBG Mobile için de soru işaretleri gündeme taşındı. Peki PUBG Mobile kapatılmasıyla ilgili bir girişim var mı? Son dakika PUBG Mobile gelişmesi yaşandı mı? PUBG Mobile kapanıyor mu? İşte merak edilenler…

PUBG Mobile Kapanıyor mu?

PUBG Mobile kapanmıyor. Şu an için alınan bir karar olmadığı gibi kapatılması noktasında adli mercilerin yetkili olduğu ifade edildi. Öyle ki Roblox oyunun kapatılmasıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda soruşturmanın yapıldığına dikkat çekilmişti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararı sonucunda kapatılan Roblox gibi PUBG Mobile da benzer bir süreç yaşayabilir. Zira Roblox ve PUBG Mobile benzer içeriklere sahip.

PUBG Mobile Türkiye’de Engellenecek mi?

PUBG Mobile şu an için engellenmeyecek. Ancak Roblox için alınan kararda şöyle denmişti;

URL adreslerinin çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması

Bu tür içerikler çoğu sosyal medyada ve uygulamada yer alabileceğinden dolayı PUBG Mobile için de bu kapsamda benzer bir karar alınabilir. PUBG Mobile için yaşanan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.