Dünyanın en popüler mobil strateji oyunlarından birisi olan Teamfight Tactics (TFT) için yeni sezon güncellemesi geldi. TFT set 12 olarak adlandırılan yeni güncelleme ile şampiyonlardan oyunun oynanışına kadar her bir detay değişti. Teamfight Tactics 14.15 sürümüne geçilmesinin ardından TFT rehberleri de güncellendi. Peki Teamfight Tactics 14.15 değişiklikleri neler? Nerf ve bufflar, yeni sınıflar ve sihirler neler? İşte Teamfight Tactics güncelleme notları..

Teamfight Tactics 14.15 Değişiklikleri

Yepyeni bir Teamfight Tactics deneyimini sunacak Teamfight Tactics 14.15 güncellemesi bugün tüm dünya genelinde kullanıma sunuldu. Yepyeni şampiyonlar, özellikler, mekanik setleri geldiği için oyundaki tüm dengeler en baştan kurulacak. Bu da oyuna yeni başlayacaklar için sıfırdan başlama imkanı sunuyor. Çünkü herkes yeni setleri ve özellikleri öğrenerek TFT set 12 en iyi comp eşleşmelerini keşfedecek.

Seviye Atlama

yeni oyun büyüler üzerine kurulmuş durumda. Seviye atlamak için gereken altın miktarı yeni güncelleme ile değiştirildi. Önceden 10. seviyeye kadar 2/2/6/10/20/36/48/80/80 olarak belirlenmiş olan altın gereksinimleri güncelleme sonrasında 2/2/6/10/20/36/48/76/76 olarak değişti. Böylece son 2 levelde 4 altınlık bir düşüşe gidilmiş.

Mana

Uzun zamandır bekleniyordu. TFT’deki mana sistemi kapsamlı bir şekilde değiştirildi. Set 12’ye kadar bir şampiyonun mana sınırının üzerinde mana kazanması halinde masası yenilense de sınırı aşan mana eklenmiyordu. Bu sorun TFT set 12 ile giderildi. Ayrıca kalkanı olan birimlerin kazandığı mana miktarında da düzeltme yapılarak hatalar giderildi.

Canavarlar ve PVE

Riot, oyunun sonraki aşamalarında PVE turlarını oyuncular için biraz daha heyecanlı hale getirmek için işleri biraz daha zorlaştırıyor. Minyonlar, Kruglar, Murkwolves, Razorbeaks, Elder Dragon, Rift Herald gibi oyun ara canavarlarına da değişiklik geldi. Bu değişiklikler ise şöyle;

Elder Dragon Canı: 12000 ila 10000

Elder Dragon Zırhı: 0 ila 50

Elder Dragon MR: 0 ila 50

Minyonlar MR: 0 ila 10

Büyük Kurt Canı: 1100 ila 1300

Küçük Kurt Canı: 360 ila 550

Kurt Zırhı: 25 ila 15

Kurtlar MR: 0 ila 15

Razorbeaks Zırhı: 1 ila 25

Razorbeaks MR: 0 ila 25

Rift Herald artık saldırılardan %20 daha az hasar almıyor

Rift Herald Zırhı: 50 ila 100

Rift Herald MR: 0 ila 100

TFT Set 12 Kaç GB?

TFT set 12 güncellemesi 170 MB büyüklüğünde. Google Play Store üzerinden güncelleme yaptıktan sonra oyun için de de ek bir güncelleme yapılıyor. Güncellemelerin hepsi tamamlandıktan sonra ise TFT kapladığı alan 3.7 GB oluyor.

TFT Set 12 Şampiyonları Neler?

TFT set 12’de 60 şampiyon var. TFT set 12 şampiyonları şöyle;