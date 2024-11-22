vivo’nun yeni katlanabilir modeli olacak vivo X Fold 4 için tüm bilgiler gizli tutulmaya çalışılıyor. Ancak şirketten yapılan son sızıntı sayesinde vivo X Fold 4 için ilk detaylar belli olmaya başladı. Devasa bir batarya ve güçlü kamera özellikleriyle donatıldığı görülen yeni model, şimdiden katlanabilir akıllı telefon sektöründe beklenti yaratmayı başardı.

İşte vivo X Fold 4 Özellikleri

vivo X Fold 4’te ilk bakışta dikkat çeken özellik 6000 mAh kapasiteli batarya oldu. 50 MP kamera ile donatılan yeni modelde IPX8 sertifikasıyla da işler şansa bırakılmamış. Katlanabilir bir model olmasına rağmen yüksek kapasiteli bir bataryaya yer verilmesi ise teknoloji konusunda vivo X Fold 4’ün daha ileri seviyede olduğunu ortaya koydu. Devasa bataryaya ek olarak telefonda kablosuz şarj özelliğine de yer verilecek. Bu sayede telefonda şarj konusunda da esneklik sağlanacak.

Modelde 2 adet ultrasonik parmak izi sensörü yer alıyor. İç ve dış ekranda yer alacak bu sensörler sayesinde telefonu hızlı bir şekilde açmak ve güvenli kullanım sağlamak mümkün olacak.

Gelen son bilgilerde ise kamera özellikleri açığa çıktı. Bilgilere göre telefonda 3 farklı kamera yer alacak ve her bir kamera 50 MP çözünürlük sunacak. Periskop telefoto, geniş açı ve ultra geçiş açı lensleriyle desteklenecek kameralar, telefonun çekim kalitesini arttıracak.