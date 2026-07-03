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Temmuz 2026 kira artış oranı belli oldu: Ev ve iş yerlerinde zam sınırı netleşti

TÜİK’in Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte Temmuz 2026 kira artış oranı da belli oldu.

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Eklenme 03.07.2026 - 10:19
Güncellenme 03.07.2026 - 15:40
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Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merakla beklediği Temmuz 2026 kira artış oranı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun Haziran ayı enflasyon verilerini duyurmasıyla birlikte, Temmuz ayında sözleşmesi yenilenecek konut ve iş yerleri için uygulanabilecek en yüksek kira zam oranı da netleşti.

Kira artışlarında belirleyici olan 12 aylık TÜFE ortalaması, Temmuz 2026 dönemi için yüzde 32,03 oldu. Böylece ev sahipleri, sözleşme yenileme döneminde bu oranın üzerinde zam yapamayacak.

Kira artışında yüzde 25 sınırı sona ermişti

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Konut kiralarında daha önce uygulanan yüzde 25’lik zam sınırı, 2 Temmuz 2024 itibarıyla sona ermişti. Bu tarihten sonra kira artışlarında yeniden 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınmaya başlandı.

Bu nedenle Temmuz 2026’da kontrat süresi dolan kiracılar için zam oranı, TÜİK’in açıkladığı güncel enflasyon verileri üzerinden hesaplanıyor.

Temmuz 2026 kira artış oranı yüzde 32,03 oldu

TÜİK verilerine göre Temmuz ayında uygulanacak kira artış oranı yüzde 32,03 olarak belirlendi.

Bu oran hem konut hem de iş yeri kira sözleşmelerinde yasal üst sınır olarak dikkate alınacak. Ev sahipleri, kira zammı yaparken 12 aylık TÜFE ortalamasını aşamayacak.

36 bin TL kira ödeyen kiracı ne kadar zam yapacak?

Temmuz 2026 kira artış oranına göre örnek hesaplama da netleşti.

Mevcut kira bedeli 36 bin TL olan bir kiracı için yüzde 32,03 oranında zam uygulandığında artış tutarı yaklaşık 11 bin 531 TL olacak.

Buna göre 36 bin TL olan kira, Temmuz ayından itibaren yaklaşık 47 bin 531 TL’ye yükselecek.

Temmuz 2026 kira zammı hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 36 bin TL
Kira artış oranı: Yüzde 32,03
Kira artış tutarı: Yaklaşık 11 bin 531 TL
Yeni kira bedeli: Yaklaşık 47 bin 531 TL

Kiracılar ve ev sahipleri TÜFE sınırına dikkat edecek

Temmuz ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracılar ve ev sahipleri için yasal sınır yüzde 32,03 olacak. Bu oranın üzerinde yapılacak artışlar, kira artış sınırını aşmış sayılacak.

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