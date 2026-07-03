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Temmuz 2026 memur ve emekli zammı belli oldu! Meslek meslek zamlı maaşlar

TÜİK’in Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz 2026 zam oranları netleşti. Milyonların beklediği maaş artışı sonrası yeni rakamlar belli oldu.

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Eklenme 03.07.2026 - 10:14
Güncellenme 03.07.2026 - 15:50
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun Haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte Temmuz 2026 maaş zamları da netleşti. Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği veri sonrası, yılın ikinci yarısında uygulanacak artış oranları belli oldu.

TÜİK verilerine göre 2026 yılının ilk 6 aylık enflasyonu yüzde 17,76 olarak hesaplandı. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı zam oranını da doğrudan belirledi.

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 17,76 zam

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Açıklanan 6 aylık enflasyon verisiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz 2026 maaş zammı yüzde 17,76 oldu.

Böylece milyonlarca emeklinin aylığı, Temmuz ödeme döneminden itibaren yeni oran üzerinden hesaplanacak.

Memur ve memur emeklisi zammı yüzde 13,52 oldu

Memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammı ise yüzde 13,52 olarak belirlendi. Zam oranının netleşmesiyle birlikte en düşük memur maaşı da yeniden hesaplandı.

Yeni artışla birlikte en düşük memur maaşı 70 bin 258 liraya yükseldi. En düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 527 lira oldu.

İşte meslek meslek yeni zam tablosu

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI (YÜZDE 13,52)

Ünvan Ocak-Haziran (TL) Temmuz-Aralık (TL)
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 94,384 > 107,145
Memur (Üniversite Mezunu) 64,397 > 73,103
Uzman Öğretmen 81,219 > 92,200
Öğretmen 73,368 > 83,287
Başkomiser 89,214 > 101,276
Polis Memuru 81,617 > 92,652
Uzman Doktor 150,426 > 170,764
Hemşire (Üniversite Mezunu) 74,770 > 84,879
Mühendis 96,211 > 109,219
Teknisyen (Lise Mezunu) 66,870 > 75,911
Profesör 153,089 > 173,787
Araştırma Görevlisi 90,568 > 102,813

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