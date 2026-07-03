Temmuz 2026 memur ve emekli zammı belli oldu! Meslek meslek zamlı maaşlar

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyonu, 2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17,76 olarak belirlendi ve bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz maaş zammını etkiledi.

tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyonu, 2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17,76 olarak belirlendi ve bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz maaş zammını etkiledi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz 2026 itibarıyla yüzde 17,76 zam yapılırken, memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 13,52 olarak belirlendi.

Yeni zamlarla birlikte en düşük memur maaşı 70 bin 258 lira, en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 527 lira olarak güncellendi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte Temmuz 2026 maaş zamları da netleşti. Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği veri sonrası, yılın ikinci yarısında uygulanacak artış oranları belli oldu.

TÜİK verilerine göre 2026 yılının ilk 6 aylık enflasyonu yüzde 17,76 olarak hesaplandı. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı zam oranını da doğrudan belirledi.

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 17,76 zam

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Açıklanan 6 aylık enflasyon verisiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz 2026 maaş zammı yüzde 17,76 oldu.

Böylece milyonlarca emeklinin aylığı, Temmuz ödeme döneminden itibaren yeni oran üzerinden hesaplanacak.

Memur ve memur emeklisi zammı yüzde 13,52 oldu

Memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammı ise yüzde 13,52 olarak belirlendi. Zam oranının netleşmesiyle birlikte en düşük memur maaşı da yeniden hesaplandı.

Yeni artışla birlikte en düşük memur maaşı 70 bin 258 liraya yükseldi. En düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 527 lira oldu.

İşte meslek meslek yeni zam tablosu

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI (YÜZDE 13,52)

Ünvan Ocak-Haziran (TL) Temmuz-Aralık (TL)

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 94,384 > 107,145

Memur (Üniversite Mezunu) 64,397 > 73,103

Uzman Öğretmen 81,219 > 92,200

Öğretmen 73,368 > 83,287

Başkomiser 89,214 > 101,276

Polis Memuru 81,617 > 92,652

Uzman Doktor 150,426 > 170,764

Hemşire (Üniversite Mezunu) 74,770 > 84,879

Mühendis 96,211 > 109,219

Teknisyen (Lise Mezunu) 66,870 > 75,911

Profesör 153,089 > 173,787

Araştırma Görevlisi 90,568 > 102,813