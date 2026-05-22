TFF 2026-2027 Transfer Takvimini Açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemi tarihlerini duyurdu. Yönetim Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, yaz ve kış transfer süreçlerinin resmi takvimi netleşti.

Federasyon tarafından paylaşılan bilgilere göre kulüplerin yeni sezon kadro planlamalarını gerçekleştireceği birinci transfer ve tescil dönemi 22 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Yaz transfer süreci 4 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

Ara transfer olarak bilinen ikinci transfer ve tescil döneminin ise 1 Ocak 2027’de başlayacağı açıklandı. Kış transfer dönemi 5 Şubat 2027 tarihinde tamamlanacak.

TFF’nin açıkladığı takvimle birlikte Süper Lig başta olmak üzere profesyonel liglerde mücadele eden kulüplerin transfer planlamaları için resmi süreç de belirlenmiş oldu. Kulüpler, belirtilen tarihler arasında futbolcu transfer işlemleri ve lisans tescillerini gerçekleştirebilecek.

2026-2027 TFF Transfer Dönemi Tarihleri

Yaz Transfer Dönemi

Başlangıç: 22 Haziran 2026

Bitiş: 4 Eylül 2026

Kış Transfer Dönemi

Başlangıç: 1 Ocak 2027

Bitiş: 5 Şubat 2027