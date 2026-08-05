2026 PMYO başvurularında son durum ne?

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... 2026 PMYO polis alımı için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından resmi açıklama bekleniyor; başvuru takvimi henüz ilan edilmedi.

ve tarafından resmi açıklama bekleniyor; başvuru takvimi henüz ilan edilmedi. Adayların, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ham puanı ile değerlendirileceği ve en az 250 puan alma şartının geçmişte uygulandığı, ancak 2026 yılı için kesin olup olmadığı bilinmediği ifade ediliyor.

ham puanı ile değerlendirileceği ve en az 250 puan alma şartının geçmişte uygulandığı, ancak 2026 yılı için kesin olup olmadığı bilinmediği ifade ediliyor. Adayların başvuru şartları arasında 18-26 yaş aralığında olmaları ve erkekler için en az 167 cm, kadınlar için en az 162 cm boy şartı bulunuyor; kesin şartlar resmi kılavuzda açıklanacak.

2026 PMYO polis alımı için adayların gözü Emniyet Genel Müdürlüğü ile Polis Akademisi Başkanlığı’ndan gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Başvuru takvimi henüz ilan edilmezken, TYT taban puanı, yaş sınırı ve başvuru koşulları da yeniden gündemde yer aldı.

Polis olma hedefiyle hazırlık yapan binlerce aday, 2026 Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) alım sürecine ilişkin duyuruları yakından takip ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, Polis Akademisi Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yayımlayacağı resmi başvuru kılavuzuna çevrildi. Ancak şu ana kadar 2026 yılına ilişkin başvuru takvimi ve kontenjan bilgileri kamuoyuyla paylaşılmış değil.

2026 PMYO başvuruları ne zaman başlayacak?

2026 PMYO alım sürecine ilişkin en çok merak edilen konuların başında başvuru tarihleri geliyor. Resmi kurumlar tarafından henüz bir takvim açıklanmadı. Başvuru sürecinin, Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak ilanla birlikte netleşmesi bekleniyor.

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Bu nedenle polis adaylarının yalnızca resmi kurumların internet siteleri ve duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.

PMYO başvurularında TYT puanı nasıl değerlendiriliyor?

PMYO alımlarında adayların başarı değerlendirmesi, üniversite yerleştirme puanı üzerinden değil, ÖSYM tarafından açıklanan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ham puanı esas alınarak yapılıyor.

Önceki dönemlerde uygulanan kriterlere göre adaylardan en az 250 TYT ham puanı almaları istenmişti. Ancak 2026 yılına ilişkin kılavuz yayımlanmadığı için bu puan şartının değişip değişmeyeceği henüz kesinlik kazanmadı.

Başvuru şartları

Daha önceki PMYO alımlarında adayların belirli yaş ve fiziki yeterlilik koşullarını sağlaması istenmişti.

Geçmiş uygulamalara göre adayların, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 26 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor.

Boy şartı ise;

Erkek adaylar için en az 167 santimetre,

Kadın adaylar için en az 162 santimetre olarak uygulanıyor.

2026 yılına ilişkin kesin başvuru şartları ise yayımlanacak resmi kılavuzla birlikte açıklanacak.

POMEM başvurularında farklı puan sistemi uygulanıyor

Üniversite mezunlarının başvuru yaptığı Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) alımlarında ise TYT yerine KPSS puanı esas alınıyor.

Önceki dönemlerde lisans mezunlarından KPSS P3 puan türünden en az 60, ön lisans mezunlarından ise KPSS P93 puan türünden en az 65 puan şartı aranıyordu. Ayrıca adayların ilgili yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

Resmi ilan bekleniyor

2026 PMYO polis alımına ilişkin başvuru tarihleri, kontenjan sayıları ve güncel başvuru koşulları henüz açıklanmış değil. Sürece ilişkin tüm ayrıntılar, Polis Akademisi Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak resmi ilan sonrasında netlik kazanacak.