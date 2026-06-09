TTK Kura Çekimi Canlı: TTK Kura Sonuçları İsim Listesi!

AI Haber Özeti Dinle AI Seslendiriyor... TTK , 262 daimi personel alımı için kura çekimini 9 Haziran tarihinde saat 10'da gerçekleştirmiştir.

, 262 daimi personel alımı için kura çekimini 9 Haziran tarihinde saat 10'da gerçekleştirmiştir. Kura çekiminde Zonguldak için 242, Bartın'ın Amasra bölgesi için ise 20 kişilik kontenjan ayrılmıştır.

Kura sonuçları ve asil-yedek aday listeleri TTK'nın resmi internet sitesi olan www.taskomuru.gov.tr adresinden paylaşılacaktır.

TTK’nın yerüstü ve yeraltı işyerlerinde görev almak üzere gerçekleştirilecek 262 daimi personel alımında kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilen müracaatların sona ermesiyle beraber asıl ve yedek adayların belirleneceği noter kurası için geri sayım başladı.

TTK tarafından paylaşılan duyuruya göre işçi alımı için yapılacak kura çekimi bugün yani 9 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek kura çekiminin saat 10’da başladığı öğrenilirken noter huzurunda yapılan çekim sonucu daimi işçi alımı kapsamında istihdam edilecek işçilerin isimleri belli olacak.

ZONGULDAK İÇİN 242, BARTIN İÇİN 20 KİŞİLİK KONTENJAN

Kura çekimi Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü konferans salonunda halka ve basına açık bir şekilde yapılırken, elektronik ortamda yapılacak çekiliş Kozlu noterliğinde gerçekleştirilecek.

TTK’nın duyurusuna göre işçi alımı Zonguldak için 242, Bartın’ın Amasra bölgesi için ise 20 kişilik kontenjan ayrıldı.

Başvuruların 11-15 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınmasından sonra kura aşamasına geçilirken bugün gerçekleştirilen kura sonuçlarında 262 daimi işçi alımları kesinleşmiş olacak. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura sonuçları asil ve yedek aday listeleri kamuoyuyla paylaşılacak.

ASİL VE YEDEK LİSTELERİ AÇIKLANACAK

TTK tarafından konuya ilişkin olarak yapılan duyuruda daimi işçi alımına yönelik tüm duyuruların TTK’nın resmi internet sitesinden gerçekleştirileceği ifade edildi. Bu yüzden adayların TTK’nın resmi internet sitesini takip etmeleri gerekiyor.

Buna göre kura sonuçları www.taskomuru.gov.tr resmi internet sitesinden paylaşılacak. Kura çekiminin sona ermesiyle beraber adayların asıl ve yedek listeleri belli olacak.

TTK KURA SONUÇLARI SORGULAMA ADRESİ