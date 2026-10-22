Eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen fon soruşturması çerçevesinde yeni bir gelişme yaşanırken 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınan kişilerin sayısı toplam 31’e çıktı.

Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular kapsamında başlatılan incelemeler çerçevesinde 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

GÖZALTI SAYISI 31’E YÜKSELDİ

Gözaltı sayısı 31’e çıkarken son gözaltına alınanlar arasında eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın’ın da olduğu ifade edildi.

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GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Gözaltına alınan isimler arasında Ertan Aydın’ın yanı sıra KUYAS Yatırım Yöneticisi Abdullah Dal, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak’ın özel kalemi Fahri Uğur, Hakan Eryılmaz ve Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı Seda Tarım Kocabalkan’ın da olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma çerçevesinde, SPK tarafından gönderilen raporlar ve yapılan yazılı başvuruların ardından bazı fon ve sermaye piyasası işlemleri mercek altına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş ve ilk operasyonlarda 26 kişi yakalanmıştı. Bugün yapılan son gözaltılarla beraber gözaltına alınan şüpheli sayısı 31’e yükseldi.

ERTAN AYDIN KİMDİR?

1971 yılında Ardahan’da dünyaya gelen Ertan Aydın, ilkokulu Almanya’da, ortaokul ve liseyi İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bitirdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) mezun olan Aydın, doktorasını Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden aldı.

2000-2003 döneminde Harvard Üniversitesi’nde ve Dartmouth Üniversitesi’nde araştırmacı olarak bulunan Aydın, 2004-2011 döneminde Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı.

Aydın, 2011’de doçentlik unvanını alırken 2012’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi işlerden sorumlu başdanışmanı olarak atandı. Bu görevini Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde de sürdüren Aydın, aynı zamanda Pollmark Araştırma’nın kurucularından biridir.

Yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış birçok kitabı ve makalesi bulunan Aydın, evli ve 3 çocuk babasıdır.