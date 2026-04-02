Ülkemizde 5G Kullanmaya Başlayan Abone Sayısı Belli Oldu!

Ülkemizde 5G dönemine geçiş yapıldı. 81 ilde kademeli olarak 5G hizmeti sunuldu. 21 milyon aboneye yakın yeni nesil teknolojiye erişim sağladı. Altyapının iki sene içinde Türkiye geneline yayılması bekleniyor.

31 Mart 2026 tarihi itibarıyla Türkiye, 5G teknolojine geçmeye başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklamaya göre 81 kentte kademeli olarak devreye alınan 5G hizmeti sayesinde yaklaşık 21 milyon abone bu yeni nesil teknolojiye erişti.

Bakan Uraloğlu, ülke kapsamında 32 milyondan fazla 5G uyumlu cihaz bulunduğunun altını çizen altyapı çalışmalarının hızla sürdüğünü ve kullanıcıların yeni teknolojiye geçiş sürecinin planlı şekilde ilerlediğini aktardı.

5G Türkiye Geneline 2 Yıl İçinde Yayılacak!

Bakan Uraloğlu, 16 Ekim 2025’te yapılan 5G yetkilendirme ihalesi ile üç operatörün katılımı ile toplam 3 milyar 534 milyon dolarlık gelir elde edildiğini anımsattı. Bu ihale çerçevesinde işletmecilere önemli yükümlülükler getirildi.

Belirlenen şartlara göre operatörlerin altyapı yatırımlarında senelere oranla artarak yüzde 60’a kadar yerli malı belgeli ürün ve yüzde 30’a kadar milli haberleşme ürünü kullanması zorunlu tutuldu. Yetkililer tarafından aktartılana göre; 5G hizmetlerinin iki yıl içerisinde Türkiye’nin tamamında erişilebilir hale geleceği öngörülüyor.

yalnızca bir teknoloji olmadığı belirtilen 5G’nin ülkemizin ekonomisini, sanayisini, sağlığını, ulaşımını ve tarımını dönüştürecek bir çağın ismi olduğunu ifade eden Uraloğlu, “5G, 4,5G’ye kıyasla ultra düşük gecikme süreleri ve yoğun cihaz bağlantısı kapasitesiyle Türkiye’yi dijital dönüşümün merkezine taşıyacaktır. Ulaşımda tam otonom sürüş ve akıllı yoluygulamalarıyla yol güvenliği artacak, trafik daha verimli yönetilecek. Sanayide akıllı fabrikalar, otonom robotlar ve anlık veri analiziyle üretim süreçleri optimize edilecek. Akıllı şehirlerde enerji yönetiminden otopark sistemlerine kadar her alanda yenilikçi çözümler hayat bulacak.” dedi.