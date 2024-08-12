Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen ataması duyurusu sonrasında süreci başlattı. Yapılan tercihler sonucunda alım yapılacak 20 bin öğretmen için öğretmen mülakatları yapılmıştı. 1 Temmuz 2024 itibariyle başlayan mülakat süreçleri tamamlandı. Tüm adayların girdiği mülakatlarda gözler sonuçların açıklanmasına çevrildi. Mülakat sonuçlarının duyurulmasının ardından atama ve göreve başlamayla ilgili süreçlere geçilecek. Mülakatlara giren öğretmenler MEB 20 bin öğretmen ataması mülakat son dakika gelişmelerini takip ediyor.

Öğretmen Mülakat Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

öğretmen mülakat sonuçları için resmi bir tarih açıklanmadı. Bu nedenle mülakatların ne zaman sonuçlandırılacağı ve duyurulacağı bilinmiyor. 20 bin öğretmen ataması için kritik olan bu sürecin en kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. Sosyal medyada ve gündemde yoğun bir şekilde yer alan öğretmen mülakat sonuçları için MEB’in resmi bir duyurusu yapması bekleniyor. MEB’den gelen son haberlerde mülakatların değerlendirmelerinin devam edeceği belirtilmişti.

Öğretmen Mülakatlarında Minimum Puan 60

Öğretmen atamaları için yapılan sözlü sınavlarda 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacak.