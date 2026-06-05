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Uzmanlardan Öneri: Çilekleri Günlerce Bozulmadan Saklamanın Yolu

Pazardan ya da marketten alınan çileklerin kısa sürede küflenip yumuşaması birçok kişinin ortak sorunu haline gelirken uzmanlar çilekleri günlerce bozulmadan saklamanın yolunu açıkladı.

Eklenme 05.06.2026 - 11:51
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Pazardan ya da marketten taze olarak satın alınan çilekler, hassas yapıları ve yüksek su oranları nedeniyle kısa sürede küflenip bozulabiliyor. Bünyesindeki gözenekli doku sebebiyle bakterileri hızla çeken bu meyvenin saklama ömrünü uzatmak için uygulanabilecek adımlar açıklandı.

İlk Aşama: Sirke ve Karbonat ile Bakteri Temizliği

Meyvelerin satın alındıktan sonra ambalajıyla doğrudan buzdolabına konulması, üzerindeki görünmeyen bakteri ve mantar sporlarının üremesine zemin hazırlıyor. Çileklerin ömrünü uzatmanın ilk adımı, eve getirildikten hemen sonra yapılacak derinlemesine temizlikten geçiyor.

İlk adım olarak geniş bir kap içerisine doldurulan suya az miktarda beyaz sirke ve karbonat ekleyin. Çilekleri bu karışımda 1-2 dakika bekletilerek yüzeyindeki mikroorganizmalardan arındırın. Sürenin sonunda sirke kokusunun giderilmesi amacıyla meyveleri musluk altında durulayın ve süzgece koyarak kurumasın bekleyin.

Kritik Adım: Tam Kurutma

Dezenfeksiyon işlemi sonrasında nemin tamamen ortadan kaldırılması, küf oluşumunu engellemenin temel kuralıdır. Su damlalarından arındırılan çilekleri; temiz bir mutfak bezinin veya kağıt havlunun üzerine, birbirine temas etmeyecek şekilde yerleştirin.

Meyvelerin yüzeyinde hiçbir ıslaklık kalmayana dek oda sıcaklığında kurumasını bekleyin. Saklama aşamasına geçmeden önce kuruluk durumunu kesin olarak kontrol etmeyi unutmayın.

Kağıt Havlu ve Hava Almayan Kap

Kuruma işlemi tamamlanan çilekleri hava sızdırmayan bir saklama kabına yerleştirin. Yerleşimden önce kabın tabanına 2-3 kat kağıt havlu sermelisiniz. Bu uygulama, buzdolabındaki sıcaklık değişimlerinden kaynaklanan nemlenmeyi önlemeye yardımcı olacaktır.

Meyveler ezilmeyecek ve sıkışmayacak biçimde kaba yerleştirildikten sonra hazne kapağını sıkıca kapatın. Bu kurallara uyulduğunda çileklerin buzdolabındaki tazeliğini bir hafta boyunca çürümeden koruyabilirsiniz.

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