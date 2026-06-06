WhatsApp, Hesabı Silmeden Çıkış Yapma Seçeneğini Test Ediyor

Meta bünyesindeki mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcıların hesaplarını silmeden uygulamadan çıkış yapabilmesine imkan tanıyacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Android beta sürümünde ortaya çıkan yenilik sayesinde kullanıcılar, sohbet geçmişlerini ve cihazda kayıtlı verilerini koruyarak uygulamadan ayrılabilecek.

Uzun süredir talep edilen çıkış yapma seçeneği, WhatsApp’ın mevcut kullanım modelinde önemli bir değişiklik anlamına geliyor. Bugüne kadar uygulamadan uzak kalmak isteyen kullanıcılar genellikle uygulamayı kaldırmak veya hesaplarını silmek gibi yöntemlere başvurmak zorunda kalıyordu.

Sohbet Geçmişi ve Ayarlar Silinmeyecek

Test edilen yeni sistemde kullanıcılar, hesap ayarları bölümünde yer alacak “Çıkış Yap” seçeneği üzerinden oturumlarını sonlandırabilecek. Çıkış işlemi sırasında WhatsApp, kullanıcıyı bilgilendiren bir uyarı ekranı gösterecek.

İşlemin tamamlanmasının ardından hesap ile cihaz arasındaki bağlantı geçici olarak kaldırılacak. Ancak sohbet geçmişi, uygulama ayarları ve cihazda saklanan diğer veriler korunmaya devam edecek. Böylece kullanıcılar, yeniden giriş yaptıklarında hesaplarına daha kısa sürede erişebilecek.

Özellik Android Beta Sürümünde Görüldü

Yeni çıkış yapma özelliği, Android için yayınlanan son WhatsApp beta sürümünü kullanan bazı kullanıcılar tarafından görüntülendi. Özelliğin hesap ayarları menüsünde yer aldığı ve kademeli olarak test edildiği belirtildi.

WhatsApp tarafından henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmasa da beta sürecinin ardından özelliğin daha geniş kullanıcı kitlesine sunulması bekleniyor.