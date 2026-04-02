Volkswagen Caddy 6 Yıl Sonra Yenileniyor: Değişimler Açıklandı!

Volkswagen Caddy’nin beşinci nesli altı sene önce tanıtılmıştı. Volkswagen Caddy, yeni makyaj operasyonu ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dış tasarımda küçük dokunuşlar yapıldı ancak en büyük değişim dijitalleşme ve verimlilik tarafında gerçekleştirildi.

Yeni Caddy’de ön yüzde revize edilmiş bir tampon görülüyor. Önceki petek desenli yapı yerini daha klasik hava girişlerine bırakmış durumda. Style ve California gibi yolcu versiyonlarında gövde rengi ve siyah kontrastlar kullanılmış. Ticari kullanım odaklı Cargo versiyonu, geniş boyasız plastik detaylarla dayanıklılığı dikkat çekiyor.

Far tasarımında ve LED ışık şeridinde bir değişiklik görülmedi. Tasarım büyük ölçüde korunmuş. Ancak 16 ila 18 inç arasında değişen yeni jant seçenekleri ve genişletilmiş renk paleti sunuluyor. Volkswagen resmi olarak henüz iç mekanı göstermedi, ancak “kapsamlı değişiklikler” yapılacağını doğruladı. Konsol üzerinde daha büyük bağımsız bilgi- eğlence ekranı yer alacak. Bu sistemin Volkswagen ID. family modellerinden alınan daha sade ve gelişmiş bir arayüzle kullanılacağı tahmin ediliyor.

Caddy California Modeli Dikkat Çekiyor!

Yeni Caddy; kısa ve uzun şasi seçenekler ile sunulacak. Oturma düzeni ise 2, 5 ya da 7 koltuklu olarak tercih edilebilecek. Ticari kullanıcılar için Caddy Cargo Maxi, 3.100 litreye kadar yükleme hacmi barındırıyor. Serinin en öne çıkan modeli ise kamp konsepti ile dikkat çeken Caddy California.

Motor seçeneklerinde ise büyük bir değişiklik olacağı düşünülmüyor. Dizel, benzinli ve şarj edilebilir hibrit alternatifler olacak. eHybrid versiyon da önceki sene tanıtılmıştı. Model, 148 beygir güç üretirken 19.7 kWsa bataryasıyla sadece elektrikle 122 km menzil sunabiliyor.

Makyajlı Volkswagen Caddy için ön siparişlerin 2026 ortasında başlayacağı konuşuluyor. Modelin tüm detaylarının, özellikle iç mekanın bu tarihe yakın zamanda duyurulması öngörülüyor.