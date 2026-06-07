Yeni Resmî Tatil Belli Oldu: TBMM’ye Geliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Nevruz’un kutlandığı 21 Mart tarihinin resmî tatil olması için çalışmalara başlandığı öğrenilirken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Nevruz için hazırlanan resmî tatil taslağında son aşamaya gelindiğini ve düzenlemenin önümüzdeki dönemde Meclis gündemine geleceğini açıkladı.

TBMM’nin temmuz ayında tatile girmesi beklenirken, milletvekillerinin Genel Kurul’a sunacağı çalışmalar da hız kazandı. Bu kapsamda haziran ayında 12. Yargı Paketi, öğrenci affı ve Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’ni kapsayan yasa tekliflerinin TBMM’ye sunulması, ardından ise Meclisin üç aylık tatile girmesi bekleniyor.

RESMÎ TATİL SAYISI 10 OLACAK

TBMM’nin ekim ayında yeniden açılmasıyla birlikte Nevruz’un resmî tatil ilan edilmesine ilişkin yasa teklifinin de Meclise sunulacak düzenlemeler arasında yer alacağı öğrenildi. Bu kapsamda, yürürlükte bulunan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre 9 resmî tatil bulunurken, Nevruz’un da resmî tatil ilan edilmesiyle bu sayı 10’a çıkacak.

Buna göre 1 Ocak’ta yılbaşı, 23 Nisan’da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs’ta Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs’ta Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz’da Demokrasi ve Millî Birlik Günü ile 30 Ağustos’ta Zafer Bayramı birer gün resmî tatil olarak kutlanırken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise 1,5 gün resmî tatil olarak uygulanıyor.

TOPLAM 16,5 GÜN RESMÎ TATİL

Ayrıca Ramazan ve Kurban bayramlarının tarihleri her yıl değişiyor. Ramazan Bayramı için 3,5 gün, Kurban Bayramı için ise 4,5 gün resmî tatil uygulanıyor. Toplamda 15,5 güne tekabül eden resmî tatil süresinin, Nevruz’un da resmî tatil ilan edilmesi hâlinde ilk kez 21 Mart 2027 tarihinde uygulanacak kutlamalarla birlikte 16,5 güne çıkması bekleniyor.