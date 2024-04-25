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Bursa’da Haciz İşlemine Giden İcra Memuru İle Avukatları Darbeden 2 Şüpheliye Gözaltı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde haciz işlemine giden icra memuru ile 2 avukatı darbettikleri iddia edilen 4 zanlıdan 2'si gözaltına alındı.

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün icra takibinde görevli icra memuru ve avukatlara yönelik “görevi yaptırmamak için direnme”, “kasten yaralama”, “tehdit”, “hakaret” suçlarını işledikleri öne sürülen şüphelilerle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında zanlılardan E.A. ve B.C.K’nin gözaltına alındığı duyurulan açıklamada, diğer şüpheliler B.Y.B. ve. İ.A’nın da yakalanması için çalışmanın sürdüğü kaydedildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Nilüfer

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