Bursa’da Haciz İşlemine Giden İcra Memuru İle Avukatları Darbeden 2 Şüpheliye Gözaltı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün icra takibinde görevli icra memuru ve avukatlara yönelik “görevi yaptırmamak için direnme”, “kasten yaralama”, “tehdit”, “hakaret” suçlarını işledikleri öne sürülen şüphelilerle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Soruşturma kapsamında zanlılardan E.A. ve B.C.K’nin gözaltına alındığı duyurulan açıklamada, diğer şüpheliler B.Y.B. ve. İ.A’nın da yakalanması için çalışmanın sürdüğü kaydedildi.
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