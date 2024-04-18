Bursa’da Kadim Mekanlar Akademisi’nin İkinci Durağı Yeşil Külliyesi Oldu

Milli Eğitim Bakanlığının 2023-2024 eğitim öğretim yılında başlattığı vizyon projelerden Öğretmen Akademileri çatısı altında Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kurulan 11 akademiden biri olan Kadim Mekanlar Akademisi kapsamında Yeşil Külliyesi ve Yeşil Medresesi gezildi.

Akademi Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında Bursa’da görev yapan öğretmenler gönüllülük esasına göre başvuru yapıp Bursa’nın kadim mekanlarını profesyonel rehber eşliğinde geziyor.

İlki Ulu Cami’de gerçekleştirilen etkinliğin ikinci adresi, yaklaşık 50 öğretmenin katılımıyla Yıldırım Külliyesi ve Yeşil Medresesi oldu.

İLGİLİ HABER Uludağ Eteklerinde Orman Yangını Çıktı Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kurulan 11 akademiden biri olan Kadim Mekanlar Akademisi kapsamında Yeşil Külliyesi ve Yeşil Medresesi gezildi.

Yeşil Camisi’nin giriş kapısında toplanılıp, Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Tarihçi ve Profesyonel Turist Rehberi Faruk Kurt tarafından Yeşil Cami, ve Yeşil Türbesi’nin anlatımından sonra Yeşil Medresesi’ne geçildi. Medresenin içinde anlatım, bölümlerin incelenmesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle program sona erdi.

Öğretmen Akademileriyle, duygu, düşünde ve davranışta güzeli arayan, Anadolu’nun binlerce yıllık medeniyetinin aklıselim, kalbiselim, zevkiselim seslenişinin bugünlere sunduğu çağrıya kulak verecek nesilleri yetiştiren çelebi öğretmenlerin kişisel, sosyal ve kültürel yönden gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.