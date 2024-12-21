Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa’ya geliyor. Bursa ziyaretiyle ilgili merak edilen program bugün belli oldu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bursa programında neler var?

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bursa Programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Aralık 20024 Cumartesi günü Bursa’ya gelecek. TOFAŞ Spor Klübü’nde saat 14.00’da Ak Parti Olağan İl Kongresi’ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden aynı anda 8 ilin kongresine de hitap edecek.

Akşam saatlerinde ise Merinos Fuaye Salonu’nda BTSO’nun onuruna verdiği işadamları yemeğine katılacak.

Yemek bitiminde İstanbul’a dönecek.