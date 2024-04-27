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Karacabey’de Motosiklet Hırsızlığı Şüphelisi 2 Kişiden Biri Tutuklandı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Canbalı Mahallesi’nde merdiven boşluğuna bırakılan motosikletin çalındığı ihbarının ardından çalışma başlattı.

Olaya karıştıkları belirlenen şüpheliler B.K. (20) ve K.B. (20) gözaltına alındı. Çalınan motosiklet ise bulunarak sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. K.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Bursa’nın Karacabey ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

B.K’nin hırsızlık suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezasının da olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, apartmana giren şüphelilerin motosikleti çalıp uzaklaştığı görülüyor.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Hırsızlık
Karacabey

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