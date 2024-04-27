Karacabey’de Motosiklet Hırsızlığı Şüphelisi 2 Kişiden Biri Tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Canbalı Mahallesi’nde merdiven boşluğuna bırakılan motosikletin çalındığı ihbarının ardından çalışma başlattı.
Olaya karıştıkları belirlenen şüpheliler B.K. (20) ve K.B. (20) gözaltına alındı. Çalınan motosiklet ise bulunarak sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. K.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
B.K’nin hırsızlık suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezasının da olduğu öğrenildi.
Güvenlik kamerası kayıtlarında, apartmana giren şüphelilerin motosikleti çalıp uzaklaştığı görülüyor.
İlgili Haberler
Bursa’da Haciz İşlemine Giden İcra Memuru İle Avukatları Darbeden 2 Şüpheliye Gözaltı
16. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Bursa’da Yapıldı
Bursa ve Kütahya İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı
Bursa’da Kadim Mekanlar Akademisi’nin İkinci Durağı Yeşil Külliyesi Oldu
Uludağ Eteklerinde Orman Yangını Çıktı
Bursa’da 3 Gencin Öldüğü Trafik Kazasıyla İlgili Davada Sanık Hükümle Tahliye Edildi