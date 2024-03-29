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Kocaeli’de Kafeteryada Çıkan Yangında 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kafeteryada çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi ayakta tedavi edildi.

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Sekapark’ta bulunan bir kafeteryanın mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık personelince ayakta tedavi edildi.

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kafeteryada çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi ayakta tedavi edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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