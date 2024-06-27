Konya’nın Beyşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Ö.F.K. ile avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı, sanığın “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen Ö.F.K, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, sanığı 15 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Ö.F.K. 10 Kasım 2023’te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.