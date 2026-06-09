13 Haziran’da Gerçekleştirilecek LGS 2026 Sınav Saatleri Açıklandı

AI Haber Özeti Dinle AI Seslendiriyor... Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2026 merkezi sınavı, 13 Haziran 2026 tarihinde iki oturum halinde gerçekleştirilecektir.

tarafından düzenlenecek olan merkezi sınavı, 13 Haziran 2026 tarihinde iki oturum halinde gerçekleştirilecektir. İlk oturum 09.30’da başlayacak ve 75 dakika sürecek; burada Türkçe, T.C. inkılap tarihi, din kültürü ve yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacaktır.

İkinci oturum ise 11.30’da başlayacak ve 80 dakika sürecek; bu bölümde matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru yöneltilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2026 merkezi sınavının tarih ve saat bilgileri açıklandı. Buna göre sınav, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

Sınava katılacak 8. sınıf öğrencileri, sınav giriş belgelerine ve salon bilgilerine e-Okul sistemi üzerinden ulaşabilecek. Adayların sınav günü geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı sınav giriş belgesi bulundurmaları zorunlu olacak.

İlk Oturum 09.30’da Başlayacak

Sınavın birinci oturumu saat 09.30’da başlayacak ve 75 dakika sürecek. Bu bölümde adaylara Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltilecek.

İlk oturumun 10.45 civarında tamamlanması planlanıyor.

İkinci Oturum 11.30’da Yapılacak

İkinci oturum ise 11.30’da başlayacak ve 80 dakika sürecek. Bu bölümde öğrenciler matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soruyu yanıtlayacak.

Oturumun 12.50 civarında sona ermesi bekleniyor.

LGS 2026 sınav tarihinin daha önce farklı bir güne planlandığı, ancak milli takımın uluslararası maç programı nedeniyle 13 Haziran tarihine alındığı belirtildi. Güncel takvim doğrultusunda sınav süreci bu tarihte tamamlanacak.