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2026 YKS Sınav Giriş Yerleri Açıklandı mı?

2026 YKS için geri sayım devam ederken, sınava girecek milyonlarca aday sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, 2026 YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte detaylar...

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Eklenme 08.06.2026 - 12:45
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ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları öncesinde milyonlarca aday sınav giriş yerlerinin belli olup olmadığını merak ediyor. Bu kapsamda adaylar, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranını güncellerken, henüz sınav giriş yerlerinin belli olmadığı öğrenildi.

ÖSYM’nin tüm sınavlarda sınav giriş belgelerini sınavdan yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açtığı YKS’nin 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceği göz önüne alındığında, 2026 YKS giriş sınav giriş yerlerinin 8-12 Haziran tarihleri arasında açıklanacağı düşünülüyor. 

ÖSYM RESMİ İNTERNET SİTESİNDEN BİLGİLENDİRECEK

YKS’ye girecek adaylar sınav giriş belgelerini ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr sayfasından alabilecek.

YKS giriş yerlerinin resmi olarak açıklanmasıyla beraber ÖSYM resmi duyuruyu yaparak öğrencileri bilgilendirecek. Adayların belgelerini internet üzerinden indirmesi ve yazıcıyla çıktı alması gerektiği öğrenildi.

YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

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