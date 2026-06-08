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Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Görevden Uzaklaştırıldı

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması ve tutuklama tedbiri sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden geçici olarak uzaklaştırıldı.

Eklenme 08.06.2026 - 08:09
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İzmir’in Buca ilçesinde Belediye Başkanı Görkem Duman hakkında yürütülen adli süreç kapsamında yeni bir karar alındı. İçişleri Bakanlığı, devam eden soruşturma ve tutuklama tedbiri nedeniyle Duman’ın görevinden geçici olarak uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Görkem Duman hakkında çeşitli suçlamalar nedeniyle işlem yapıldığı belirtildi. Soruşturma dosyasında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma”, “rüşvet” ve “zimmet” iddialarının yer aldığı ifade edildi.

Görkem Duman’ın görevden alınmasına ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

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