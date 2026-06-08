Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Görevden Uzaklaştırıldı

İzmir’in Buca ilçesinde Belediye Başkanı Görkem Duman hakkında yürütülen adli süreç kapsamında yeni bir karar alındı. İçişleri Bakanlığı, devam eden soruşturma ve tutuklama tedbiri nedeniyle Duman’ın görevinden geçici olarak uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Görkem Duman hakkında çeşitli suçlamalar nedeniyle işlem yapıldığı belirtildi. Soruşturma dosyasında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma”, “rüşvet” ve “zimmet” iddialarının yer aldığı ifade edildi.

Görkem Duman’ın görevden alınmasına ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

İZMİR İLİ BUCA BELEDİYE BAŞKANI GÖRKEM DUMAN’IN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA DAİR BASIN AÇIKLAMASI Buca Belediye Başkanı Görkem DUMAN, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/114123 sayılı dosyasında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve

Örgüte Üye Olma,… — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) June 8, 2026